Жара в Украине пока не спадает: прогноз погоды на завтра

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, в южных областях днем усилится до 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов, а на юге до +23.

Днем температура поднимется до +29 +34 градусов, а в высокогорье Карпат будет +22 +27. В южных и центральных областях местами ожидается сильная жара до +35 +36 градусов.

Погода в столичном регионе

В Киеве и Киевской области завтра ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит от +14 до +19 градусов, а днем +29 +34. В Киеве ночью будет +17 +19 градусов, а днем +31 +33.