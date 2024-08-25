Спека в Україні поки не спадає: прогноз погоди на завтра
У понеділок, 26 серпня, в Україні очікується невелика хмарність та без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с, у південних областях вдень посилиться до 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів, а на півдні до +23.
Вдень температура підніметься до +29 +34 градусів, а у високогір'ї Карпат буде +22 +27. У південних і центральних областях місцями очікується сильна спека до +35 +36 градусів.
Погода в столичному регіоні
У Києві та Київській області завтра очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря у Київській області вночі становитиме від +14 до +19 градусів, а вдень +29 +34. У Києві вночі буде +17 +19 градусів, а вдень +31 +33.
Спека в Україні
Цього тижня в Україну повернулася спекотна погода, що, за словами енергетиків, може призвести до зростання споживання електроенергії.
Нещодавно в країні були введені обмеження на споживання електрики, а в окремих областях діяли графіки відключення світла в вечірні години. Однак на даний момент ситуація стабілізувалася.
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