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Жара в Украине пока не спадает: прогноз погоды на завтра

Воскресенье 25 августа 2024 13:44
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Жара в Украине пока не спадает: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 26 августа, в Украине ожидается небольшая облачность и без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, в южных областях днем усилится до 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов, а на юге до +23.

Днем температура поднимется до +29 +34 градусов, а в высокогорье Карпат будет +22 +27. В южных и центральных областях местами ожидается сильная жара до +35 +36 градусов.

Жара в Украине пока не спадает: прогноз погоды на завтра

Погода в столичном регионе

В Киеве и Киевской области завтра ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит от +14 до +19 градусов, а днем +29 +34. В Киеве ночью будет +17 +19 градусов, а днем +31 +33.

Жара в Украине

На этой неделе в Украину вернулась жаркая погода, что, по словам энергетиков, может привести к росту потребления электроэнергии.

Не так давно в стране были введены ограничения на потребление электричества, а в отдельных областях действовали графики отключения света в вечерние часы. Однако сейчас ситуация стабилизировалась.

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