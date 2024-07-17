UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спека в Україні може кожного року ставати сильнішою, - Укргідрометцентр

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні зберігається тенденція фіксування максимально високих значень температури. Ситуація зі спекою може кожного року ставати гіршою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Укргідрометцентру Наталію Птуху під час брифінгу.

"Наприклад, такі умови прослідковувалися не тільки на території України і південно-східної Європи, але і в США також, в нас були по західному узбережжю зафіксовані максимально високі значення температур, абсолютні максимуми за всю історію спостережень для певних метеостанцій", - заявила Птуха. 

За словами речниці, кожного року періодів з теплою погодою стає дедалі більше, а періодів з холодною погодою - менше. 

"Така залежність є, і кліматологи всього світу про це говорять", - додала вона й відзначила, що протягом 2024 кожен місяць ставав аномально теплим майже по всій земній кулі. 

Зокрема на 1,5 градуса було перевищено прогнозовану температуру минулої зими. 

Аномальна спека в Україні 

Влітку 2024 року Україна зіткнулася з аномальною спекою, що значно перевищувала звичайні температурні показники для цього сезону. Як приклад, у Києві температурні рекорди оновлювалися шість днів поспіль. Зокрема максимальна температура води у Дніпрі біля столиці досягла 29,0 градусів тепла, що перевищило рекорд 2010 року

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода