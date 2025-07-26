Спека триває, але будуть і грози: яку погоду чекати в Україні на вихідних

За даними Діденко, 26 та 27-го липня температура повітря у більшості областей становитиме від +26 до +33 градусів. Спекотніше буде на півдін до +39, місцями ймовірно до +40 градусів.

Але у неділю, 27 липня, у західних областях очікується зниження температури повітря до +22 градусів. Короткочасні грозові дощі передбачаються у західній частині, на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Одещині та Миколаївщині.



А ось у суботу дощі з грозами пройдуть на заході, півночі, торкнуться Харківщини. Центр, більшість сходу, південна частина особливо - суха погода.

"Усі, хто не увійшов у цей список - суха повітряна маса", - пише Діденко.

У Києві 26-го липня є ймовірність короткочасного грозового дощу, 27-го липня без істотних опадів. Температура повітря у денні години від +27 до +28 градусів.