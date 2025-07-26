Жара продолжается, но будут и грозы: какую погоду ждать в Украине на выходных

В Украине в эти выходные все еще продержится жаркая погода. Однако в ряде областей возможны грозовые дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По данным Диденко, 26 и 27-го июля температура воздуха в большинстве областей составит от +26 до +33 градусов. Жарче будет на юге до +39, местами вероятно до +40 градусов.
Но в воскресенье, 27 июля, в западных областях ожидается снижение температуры воздуха до +22 градусов. Кратковременные грозовые дожди предполагаются в западной части, в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Одесской и Николаевской областях.
А вот в субботу дожди с грозами пройдут на западе, севере, коснутся Харьковщины. Центр, большинство востока, южная часть особенно - сухая погода.
"Все, кто не вошел в этот список - сухая воздушная масса", - пишет Диденко.
В Киеве 26-го июля есть вероятность кратковременного грозового дождя, 27-го июля без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы от +27 до +28 градусов.
Ранее мы писали о том, в каких городах Украины за прошедшую неделю зафиксировали 26 новых температурных рекордов.
Напомним, лето 2025 года не отличается сверхвысокими температурами. В Киеве температурные рекорды были зафиксированы лишь в начале июня.
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