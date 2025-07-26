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Спека триває, але будуть і грози: яку погоду чекати в Україні на вихідних

Субота 26 липня 2025 07:00
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Спека триває, але будуть і грози: яку погоду чекати в Україні на вихідних Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на вихідні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні цими вихідними все ще протримається спекотна погода. Однак у низці областей можливі грозові дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, 26 та 27-го липня температура повітря у більшості областей становитиме від +26 до +33 градусів. Спекотніше буде на півдін до +39, місцями ймовірно до +40 градусів.

Але у неділю, 27 липня, у західних областях очікується зниження температури повітря до +22 градусів. Короткочасні грозові дощі передбачаються у західній частині, на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Одещині та Миколаївщині.
Спека триває, але будуть і грози: яку погоду чекати в Україні на вихідних

А ось у суботу дощі з грозами пройдуть на заході, півночі, торкнуться Харківщини. Центр, більшість сходу, південна частина особливо - суха погода.

"Усі, хто не увійшов у цей список - суха повітряна маса", - пише Діденко.

У Києві 26-го липня є ймовірність короткочасного грозового дощу, 27-го липня без істотних опадів. Температура повітря у денні години від +27 до +28 градусів.

Раніше ми писали про те, в яких містах України за минулий тиждень зафіксували 26 нових температурних рекордів.

Нагадаємо, літо 2025 року не відрізняється надвисокими температурами. У Києві температурні рекорди були зафіксовані лише на початку червня.

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