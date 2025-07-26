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Жара продолжается, но будут и грозы: какую погоду ждать в Украине на выходных

Суббота 26 июля 2025 07:00
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Жара продолжается, но будут и грозы: какую погоду ждать в Украине на выходных Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на выходные (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в эти выходные все еще продержится жаркая погода. Однако в ряде областей возможны грозовые дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, 26 и 27-го июля температура воздуха в большинстве областей составит от +26 до +33 градусов. Жарче будет на юге до +39, местами вероятно до +40 градусов.

Но в воскресенье, 27 июля, в западных областях ожидается снижение температуры воздуха до +22 градусов. Кратковременные грозовые дожди предполагаются в западной части, в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Одесской и Николаевской областях.
Жара продолжается, но будут и грозы: какую погоду ждать в Украине на выходных

А вот в субботу дожди с грозами пройдут на западе, севере, коснутся Харьковщины. Центр, большинство востока, южная часть особенно - сухая погода.

"Все, кто не вошел в этот список - сухая воздушная масса", - пишет Диденко.

В Киеве 26-го июля есть вероятность кратковременного грозового дождя, 27-го июля без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы от +27 до +28 градусов.

Ранее мы писали о том, в каких городах Украины за прошедшую неделю зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

Напомним, лето 2025 года не отличается сверхвысокими температурами. В Киеве температурные рекорды были зафиксированы лишь в начале июня.

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