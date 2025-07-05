Спека та жодного дощу: синоптик розповіла, якою буде погода 5 липня

Погода в Києві

Як зазначила синоптик, уже увечері 4 липня столицю мав переткнути атмосферний фронт, який принесе дощі. Опади, як зауважила Діденко, мали б змити задимлене від пожеж повітря.

За словами синоптика, фронт рухатиметься з північного заходу на південний схід, тож уже сьогодні його не буде видно на метеокарті.

Погода в Україні

У суботу, 5 липня, в Україні пануватиме суха погода. Спека найбільше відчуватиметься на півдні та південному сході - там очікується +30…+34°C.

На решті території температура буде комфортнішою: +24…+28°C.

Нова хвиля спеки

Вже 7–8 липня, як зауважує Діденко, в країну знову повернеться сильна спека. А вже з 9 липня стане легше дихати на заході, півночі та в більшості центральних областей.

Водночас на півдні, сході та у Дніпропетровській області температура залишиться висока – +33…+37°C.