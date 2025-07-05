Жара и никакого дождя: синоптик рассказала, какой будет погода 5 июля

Погода в Киеве

Как отметила синоптик, уже вечером 4 июля столицу должен был пересечь атмосферный фронт, который принесет дожди. Осадки, как отметила Диденко, должны были бы смыть задымленный от пожаров воздух.

По словам синоптика, фронт будет двигаться с северо-запада на юго-восток, поэтому уже сегодня его не будет видно на метеокарте.

Погода в Украине

В субботу, 5 июля, в Украине будет царить сухая погода. Жара больше всего будет ощущаться на юге и юго-востоке - там ожидается +30...+34°C.

На остальной территории температура будет более комфортной: +24...+28°C.

Новая волна жары

Уже 7-8 июля, как отмечает Диденко, в страну снова вернется сильная жара. А уже с 9 июля станет легче дышать на западе, севере и в большинстве центральных областей.

В то же время на юге, востоке и в Днепропетровской области температура останется высокая - +33...+37°C.