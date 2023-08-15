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Спека та надзвичайна пожежна небезпека: синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні прогнозують спекотну погоду 15 серпня. Через це у низці областей попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

В Україні у вівторок невелика хмарність. При цьому опади не прогнозують.

Температура вночі очікується на рівні 14-19°, у південній частині до 23°. Вдень синоптики прогнозують 28-33°. В Карпатах вночі 9-14°, вдень 22-27°.

Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с.

Погода у Києві

У столиці та області очікується невелика хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 31-33°, по області вночі 14-19°, вдень 28-33°.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки

При цьому синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

  • 14-17 серпня - у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській області та в Криму,
  • 16-17 серпня - і в Тернопільській та Рівненській,
  • 17 серпня - й у Хмельницькій та Волинській областях.

Обмеження через спеку

У Києві ввели тимчасове обмеження на рух великовагового транспорту через спеку. Це стосується як в'їзду в столицю, так і пересування містом.

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