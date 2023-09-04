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Спека спаде остаточно. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні 5 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, у вівторок, 5 вересня, в Україні опадів не очікуються. При цьому навіть на півдні температура знизиться до "двадцяток".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у південних та південно-східних областях вночі 14-19°, вдень 24-29°", - розповіли синоптики.

При цьому, попри хмарність, опадів в Україні не очікується.

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с", - розповіли в "Укргідрометцентрі".

Підсумки літа 2023 в Україні

Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала 21,6 градуса тепла, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

Зокрема, у серпні 2023 року у Києві було встановлено 12 погодних рекордів. 11 із них було зафіксовано в останні дні місяця - з 27 по 30 серпня. Крім того, у рейтингу найтепліших, серпень 2023 року посів друге місце. При цьому найхолодніше у столиці було 10 серпня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +13,6°С, а найтепліше - 29 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла +35,9°С.

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