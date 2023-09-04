RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жара спадет окончательно. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине 5 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, во вторник, 5 сентября, в Украине осадки не ожидаются. При этом даже на юге температура снизится до "двадцаток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Температура ночью 10-15°, днем 21-26°; в южных и юго-восточных областях ночью 14-19°, днем 24-29°", - рассказали синоптики.

При этом, несмотря на облачность, осадков в Украине не ожидается.

"Облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с", - рассказали в "Укргидрометцентре".

Итоги лета 2023 в Украине

Средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 21,6 градуса тепла, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года.

В частности, в августе 2023 года в Киеве было установлено 12 погодных рекордов. 11 из них были зафиксированы в последние дни месяца - с 27 по 30 августа. Кроме того, в рейтинге самых теплых, август 2023 занял второе место. При этом холоднее всего в столице было 10 августа, когда минимальная температура под утро снизилась до +13,6°С, а самое теплое - 29 августа, когда максимальная температура после полудня достигла +35,9°С.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве