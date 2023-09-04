ua en ru
Пн, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спека спаде остаточно. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Понеділок 04 вересня 2023 13:29
UA EN RU
Спека спаде остаточно. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні 5 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, у вівторок, 5 вересня, в Україні опадів не очікуються. При цьому навіть на півдні температура знизиться до "двадцяток".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у південних та південно-східних областях вночі 14-19°, вдень 24-29°", - розповіли синоптики.

При цьому, попри хмарність, опадів в Україні не очікується.

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с", - розповіли в "Укргідрометцентрі".

Спека спаде остаточно. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Підсумки літа 2023 в Україні

Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала 21,6 градуса тепла, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

Зокрема, у серпні 2023 року у Києві було встановлено 12 погодних рекордів. 11 із них було зафіксовано в останні дні місяця - з 27 по 30 серпня. Крім того, у рейтингу найтепліших, серпень 2023 року посів друге місце. При цьому найхолодніше у столиці було 10 серпня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +13,6°С, а найтепліше - 29 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла +35,9°С.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Резніков подав до Ради заяву про відставку
Резніков подав до Ради заяву про відставку
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту