Жара спадет окончательно. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, во вторник, 5 сентября, в Украине осадки не ожидаются. При этом даже на юге температура снизится до "двадцаток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

"Температура ночью 10-15°, днем 21-26°; в южных и юго-восточных областях ночью 14-19°, днем 24-29°", - рассказали синоптики.

При этом, несмотря на облачность, осадков в Украине не ожидается.

"Облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с", - рассказали в "Укргидрометцентре".

Итоги лета 2023 в Украине

Средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 21,6 градуса тепла, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года.

В частности, в августе 2023 года в Киеве было установлено 12 погодных рекордов. 11 из них были зафиксированы в последние дни месяца - с 27 по 30 августа. Кроме того, в рейтинге самых теплых, август 2023 занял второе место. При этом холоднее всего в столице было 10 августа, когда минимальная температура под утро снизилась до +13,6°С, а самое теплое - 29 августа, когда максимальная температура после полудня достигла +35,9°С.