Квітень у січні. Синоптики дали прогноз на останні дні другого місяця зими

Понеділок-вівторок, 27-28 січня

У понеділок, 27 січня, в Україні буде тепло і сухо. По всій території України вийде сонце. Вночі буде плюсова температура практично скрізь, крім:

Луганської;

Донецької;

Харківської.

У цих трьох областях вночі очікується в межах -1...+1 градусів. Рекордною температура вночі буде у Львівській, Тернопільській та Волинській областях, максимально до +6 градусів.

За даними "Укргідрометцентру", удень буде тепло. У західних областях погода буде такою ж теплою, як і в Криму та на Одещині, до +13 градусів. Мова про Чернівецьку, Львівську області, Закарпаття та Прикарпаття. У Києві буде без опадів, вночі до +2, вдень до +8 градусів.

Вівторок, 28 січня, стане днем-близнюком понеділка, 27 січня. У деяких областях температура буде навіть вищою, ніж днем раніше. Водночас нічні "мінуси" в трьох регіонах не підуть, але опадів також не очікується.

Погода в Україні 27-28 січня в Україні (meteo.gov.ua)

Середа-четвер, 29-30 січня

За словами синоптика Наталки Діденко, попри те, що прогнозовані +20 градусів дещо "з'їхали", подекуди в Україні 29 та 30 січня ймовірно до +12...+16 градусів.

"Що дуже нагадує квітень, а не січень. Це найбільше стосується західних областей, південної частини України та декотрих районів центральних областей", - зазначила вона.

Проте й на решті території України спостерігатиметься тепла погода.



Прогноз температури повітря на 29 січня в Україні (facebook.com/tala.didenko)

П'ятниця, 31 січня

У п'ятницю, 31 січня, більша частина України опиниться в зоні дощів. При цьому температура повітря не знизиться.

Навіть у "морозних" Донецькій, Луганській та Харківській областях вночі встановиться плюсова температура, а вдень - і поготів.

Удень у більшості областей температура коливатиметься в межах +9, +10 градусів, у деяких регіонах очікується +11, +12, а в Криму - до +14! У Києві вночі до +4, вдень - до +8, імовірний невеликий дощ.

Погода в Україні 31 січня (meteo.gov.ua)