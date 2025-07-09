Спека на сході, зливи на заході: синоптик показала карту погоди на сьогодні

У західних областях, на Житомирщині, Вінниччині сьогодні температура повітря становитиме комфортні, очікується від +21 до +28 градусів.

А на сході, півдні та у більшості центральних областей й надалі пектиме - від +33 до +39 градусів. Північ України значною мірою належатиме спекотній погоді, вдень очікується до +34 градусів.

"Дощі та грози через діяльність циклону та атмосферного фронту пройдуть 9-го липня на заході, півночі плюс Вінниччина. Дощі короткочасно переходитимуть у сильні зливи. Можливий шквал та град, обережно", - пише Діденко.

Погода у Києві

У Києві сьогодні - спека, прогнозується від +30 до +33 градусів. Дощ з грозою ймовірний ввечері.

За даними Діденко, спека послабне 11-12 липня. Проте в східній частині України сильна спека триватиме і становитиме до +39, подекуди до +40 градусів.

"У видимій синоптичній перспективі так і буде - стриманіше на заході, спекотно на сході. Щоденну погоду оглядатимем разом. Липень старається всім догодити, він це бачить по-своєму, а ми підлаштовуємося", - зауважила синоптик.