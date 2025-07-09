Жара на востоке, ливни на западе: синоптик показала карту погоды на сегодня

В западных областях, на Житомирщине, Винницкой области сегодня температура воздуха составит комфортные, ожидается от +21 до +28 градусов.

А на востоке, юге и в большинстве центральных областей и в дальнейшем будет печь - от +33 до +39 градусов. Север Украины в значительной степени будет принадлежать жаркой погоде, днем ожидается до +34 градусов.

"Дожди и грозы из-за деятельности циклона и атмосферного фронта пройдут 9-го июля на западе, севере плюс Винницкая область. Дожди кратковременно будут переходить в сильные ливни. Возможен шквал и град, осторожно", - пишет Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня - жара, прогнозируется от +30 до +33 градусов. Дождь с грозой вероятен вечером.

По данным Диденко, жара ослабнет 11-12 июля. Однако в восточной части Украины сильная жара будет продолжаться и составит до +39, местами до +40 градусов.

"В видимой синоптической перспективе так и будет - сдержаннее на западе, жарко на востоке. Ежедневную погоду будем осматривать вместе. Июль старается всем угодить, он это видит по-своему, а мы подстраиваемся", - отметила синоптик.