Спека повертається: де в Україні очікувати до +36 наступного тижня

Погода в Україні наступного тижня буде спекотною. Проте дощів не уникнути, хоча опади накриють не всі регіони країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 21 липня, дощ накриє майже всю територію України. Сухо буде лише на півдні та сході.
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Дощі у вівторок, 22 липня, накриють західні, північні, центральні регіони, а також Одеську та Миколаївську області. На заході, півдні та в центрі можливі грози.
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Середина тижня принесе спекотну та суху погоду. Грози у середу, 23 липня, очікуються лише у східних областях, а також у Херсонській області.
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У четвер, 24 липня, дощі повністю відступлять. За прогнозами синоптиків, у всіх областях буде сонячно та спекотно.
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Під кінець тижня у п'ятницю, 25 липня, дощів знову повернуться, але опади очікуються лише на заході країни.
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Раніше в Укргідрометцентрі розповідали, що від спеки та злив постраждали сільськогосподарські культури в Україні.
Також нагадаємо, що у липня Львівська область потерпала від масштабної негоди. За одну добу у регіоні випала річна норма дощів.
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