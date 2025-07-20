Спека повертається: де в Україні очікувати до +36 наступного тижня

Раніше в Укргідрометцентрі розповідали, що від спеки та злив постраждали сільськогосподарські культури в Україні.

Також нагадаємо, що у липня Львівська область потерпала від масштабної негоди. За одну добу у регіоні випала річна норма дощів.

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