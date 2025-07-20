Жара возвращается: где в Украине ожидать до +36 на следующей неделе

Ранее в Укргидрометцентре рассказывали, что от жары и ливней пострадали сельскохозяйственные культуры в Украине.

Также напомним, что в июле Львовская область страдала от масштабной непогоды. За одни сутки в регионе выпала годовая норма дождей.

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