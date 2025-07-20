Жара возвращается: где в Украине ожидать до +36 на следующей неделе

Погода в Украине на следующей неделе будет жаркой. Однако дождей не избежать, хотя осадки накроют не все регионы страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 21 июля, дождь накроет почти всю территорию Украины. Сухо будет только на юге и востоке.
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Дожди во вторник, 22 июля, накроют западные, северные, центральные регионы, а также Одесскую и Николаевскую области. На западе, юге и в центре возможны грозы.
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Середина недели принесет жаркую и сухую погоду. Грозы в среду, 23 июля, ожидаются только в восточных областях, а также в Херсонской области.
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В четверг, 24 июля, дожди полностью отступят. По прогнозам синоптиков, во всех областях будет солнечно и жарко.
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Под конец недели в пятницу, 25 июля, дожди снова вернутся, но осадки ожидаются лишь на западе страны.
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Ранее в Укргидрометцентре рассказывали, что от жары и ливней пострадали сельскохозяйственные культуры в Украине.
Также напомним, что в июле Львовская область страдала от масштабной непогоды. За одни сутки в регионе выпала годовая норма дождей.
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