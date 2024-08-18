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Спека посилюється: прогноз погоди в Україні на завтра

Фото: в Україні посилюється спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 19 серпня, буде спекотною. У більшості областей опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра в Україні можлива невелика хмарність, втім здебільшого без опадів. Місцями короткочасні дощі можливі лише у західних областях.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с..

За прогнозами синоптиків, спека в Україні завтра посилиться. Вдень очікується +29 +34 градуси, у південних та центральних областях сильна спека до +35 +37. У Карпатах вдень +23 +28.

Вночі стовпчики термометрів покажуть +15 +20 градусів.

Погода у Києві

У столиці завтра невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у Києві вдень буде +32 +34, а вночі +18 +20 градусів.

Спека в Україні

Як і попереджали синоптики, в Україну в останні тижні літа повертається спекотна погода. На тлі цього у Києві обмежили рух вантажівок.

Також енергетики попередили про можливе повернення до графіків відключень світла через спеку наступного тижня. У таку погоду зростає споживання, тому енергетики будуть змушені вводити обмеження.

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