Спека посилюється: прогноз погоди в Україні на завтра

Спека в Україні

Як і попереджали синоптики, в Україну в останні тижні літа повертається спекотна погода. На тлі цього у Києві обмежили рух вантажівок.

Також енергетики попередили про можливе повернення до графіків відключень світла через спеку наступного тижня. У таку погоду зростає споживання, тому енергетики будуть змушені вводити обмеження.

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