Жара усиливается: прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в Украине

Завтра в Украине возможна небольшая облачность, но в основном без осадков. Местами кратковременные дожди возможны только в западных областях.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

По прогнозам синоптиков, жара в Украине завтра усилится. Днем ожидается +29 +34 градуса, в южных и центральных областях сильная жара до +35 +37. В Карпатах днем +23 +28.

Ночью столбики термометров покажут +15 +20 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем будет +32+34, а ночью +18 +20 градусов.