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Спека посилиться до +34. Синоптик розповіла про погоду в Україні завтра

Фото: спека до +34 градусів в Україні посилиться 4 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В п'ятницю, 4 серпня, в Україні почнеться обіцяна синоптиками спека. Місцями температура повітря прогріється до "пекельних" +34 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"У більшості областей України 4 серпня переважатиме спекотна погода, +30...+33 градуси", - розповіла вона.

При цьому, за даними синоптика, Чернівецька область виявиться завтра чи не найспекотнішою в Україні, до +34 градусів. Проте інші західні області будуть значно свіжішими, +27...+29 градусів, хіба на Закарпатті до +31 градуса.

Як зазначила Діденко, опадів 4 серпня не передбачається, лише завтра надвечір на заході України та у Житомирській області пройдуть локальні грозові дощі.

Погода в Києві 

У Києві із завтрашнього дня вже почне посилюватися спека, впродовж дня очікується +31...+33 градуси. Опади малоймовірні.

Погода на вихідні та на наступний тиждень

Як додала синоптик, протягом суботи-неділі спека посилиться до +32..+35 градусів.

"В Україні також вихідними буде сильна спека, +32...+38 градусів, на заході трохи легше,+25...+30 градусів, а в неділю подекуди навіть +24...+27 градусів", - зазначила Діденко.

Температура повітря почне знижуватися з понеділка, з 7 серпня, спека втихомириться. На сході України надвисокі градуси ще затримаються у понеділок, але вже у вівторок-середу й там спека послабне.

Спека в Україні

За словами синоптика Наталки Діденко, до кінця тижня Україну накриє спека, подекуди до +40 градусів. "Епіцентр" спеки припаде на 4-6 серпня. Щоправда, у західних областях спеки не буде.

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