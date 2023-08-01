В Україну йде спека до +40. Синоптик розповіла, де чекати "пекла" і кого воно омине

Наприкінці тижня, 4-6 серпня, в Україну прийде справжня спека, до +40 градусів. Водночас західні області вона не зачепить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"У кінці тижня, впродовж 4-6 серпня, температура повітря у більшості областей кусатиме +32...+39 градусами, на сході та півдні, ймовірно, буде до +40", - розповіла вона.

Як зазначила синоптик, зможуть уникнути сильної спеки лише західні області України.

"Найближчими днями також очікується висока температура на півдні та сході", - попередила Діденко.

Погода у серпні в Україні

В цьому році температура повітря у серпні 2023 буде вище за норму. Зокрема, середня місячна температура передбачається +20...+25 градусів тепла, в Карпатах +16...+18 градусів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.