Жара усилится до +34. Синоптик рассказала о погоде в Украине

"В большинстве областей Украины 4 августа будет преобладать жаркая погода, +30...+33 градуса", - рассказала она.

При этом, по данным синоптика, Черновицкая область окажется завтра едва ли не самой жаркой в Украине, до +34 градусов. Однако в других западных областях будет значительно свежее, +27...+29 градусов, разве что на Закарпатье до +31 градуса.

Как отметила Диденко, осадков 4 августа не предполагается, только завтра к вечеру на западе Украины и в Житомирской области пройдут локальные грозовые дожди.

Погода в Киеве

В Киеве с завтрашнего дня уже начнет усиливаться жара, в течение дня ожидается +31...+33 градуса. Осадки маловероятны.

Погода на выходные и на следующую неделю

Как добавила синоптик, в течение субботы-воскресенья жара усилится до +32..+35 градусов.

"В Украине также в выходные будет сильная жара, +32...+38 градусов, на западе немного легче, +25...+30 градусов, а в воскресенье иногда даже +24...+27 градусов", - отметила Диденко.

Температура воздуха начнет снижаться с понедельника, с 7 августа, жара усмирится. На востоке Украины сверхвысокие градусы еще задержатся в понедельник, но уже во вторник-среду и там жара ослабнет.

Жара в Украине

По словам синоптика Наталки Диденко, к концу недели Украину накроет жара, местами до +40 градусов. "Эпицентр" жары припадет на 4-6 августа. Правда, в западных областях жары не будет.