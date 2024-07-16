Спека під сорок: який тиск тримати у шинах автомобіля

Так, фізику у школі ми вчили не дарма: температура на тиск у замкненому просторі справді впливає, чим вона вище – тим вище тиск. Але коли йдеться про шини, слід враховувати також і інші чинники. І неправильно думати, що покришки "вистрелять" від перегріву, якщо їх попередньо не приспустити – швидше навпаки.

Як впливає спека на шини

Правда, що по мірі нагріву шини тиск у ній підвищується. Але за даними виробників шин, на кожні зайві 10 градусів температури додається приблизно 0,1 атм тиску. Тобто, припустивши, що цього літа ми маємо вдень надмірні 10 – 15 градусів тепла, ми отримуємо тиск у шинах всього на 0,1 – 0,15 атм більший. Це незначна величина, яка не впливає помітно на поведінку машини і строк служби покришки, і яка взагалі лежить у межах похибки більшості непрофесійних манометрів.

Набагато гірше нагріває шину занизький тиск. Через який її боковини змушені дужче зминатись, напружуючи весь каркас. Від надмірного внутрішнього тертя ниток каркасу і гумових шарів покришки, вона нагрівається настільки, що відбувається поступове розшарування.

Перегріта шина непомітно руйнується, втрачаючи природню форму, і після кількох сотень кілометрів в такому режимі стає непридатною до використання. Тому не можна піддаватись спокусі спустити шини в особливо теплий період немов для стабілізації тиску. Адже тих самих зайвих градусів оточуючого повітря не буде у вечірній та нічний час, а знижений водієм тиск залишиться – і шина під час руху тут же отримає неприпустимий перегрів.

Що буде при неправильному тиску в шинах

Підкачуючи чи приспускаючи шини, водієві важливо не спровокувати таку неприємну річ як порушення керованості машини. Неприпустимо, щоб у колесах однієї осі була суттєва різниця у тиску. Власне, і між осями перепад тиску не може перевищувати встановлену автовиробником цифру. Знайти табличку з потрібними параметрами можна в прорізі дверей, з торця дверей чи на лючку паливного баку.

А якщо це правило буде порушене, машина буде керуватись зовсім по іншому. Та ще й, на жаль, найчастіше це проявляється не відразу, а в момент різких, нештатних маневрів, тобто тоді, коли водій саме очікує від машини чіткої і зрозумілої реакції на роботу кермом і педалями.

Коротко

Хвилювання щодо тиску в колесах у зв’язку із спекою похвальне. Але коли вже ми говоримо про це, пригадайте, наскільки ретельно ви слідкуєте за цим параметром протягом усього року? Між тим, відхилення від норми навіть у 0,2 атм впливає на поведінку машини і довговічність покришок – а без приладів таку невідповідність неможливо помітити. Тому дуже рекомендується мати в машині компактний манометр, щоб самостійно перевіряти колеса раз-два на місяць. Полегшує такий контроль TPMS – система дистанційного контролю тиску у шинах, штатна чи встановлена додатково.