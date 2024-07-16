Жара под сорок: какое давление держать в шинах автомобиля

Да, физику в школе мы учили не зря: температура на давление в замкнутом пространстве действительно влияет, чем она выше – тем выше давление. Но когда речь идет о шинах, следует учитывать и другие факторы. И неправильно думать, что покрышки выстрелят от перегрева, если их предварительно не приспустить – скорее наоборот.

Как влияет жара на шины

Правда, что по мере нагрева шины давление в ней увеличивается. Но по данным производителей шин, на каждые лишние 10 градусов температуры прибавляется примерно 0,1 атм давления. То есть, предположив, что этим летом мы днем чрезмерные 10 – 15 градусов тепла, мы получаем давление в шинах всего на 0,1 – 0,15 атм больше. Это незначительная величина, которая не влияет заметно на поведение машины и срок службы покрышки и вообще лежит в пределах погрешности большинства непрофессиональных манометров.

Гораздо хуже нагревает шину низкое давление. Из-за которой ее боковины вынуждены сильнее сминаться, напрягая весь каркас. От чрезмерного внутреннего трения нитей каркаса и резиновых слоев покрышки она нагревается настолько, что происходит постепенное расслоение.

Перегретая шина незаметно разрушается, утрачивая естественную форму, и после нескольких сотен километров в таком режиме становится непригодной к использованию. Поэтому нельзя поддаваться искушению спустить шины в особо теплый период как для стабилизации давления. Ведь тех же лишних градусов окружающего воздуха не будет в вечернее и ночное время, а пониженное водителем давление останется – и шина во время движения тут же получит недопустимый перегрев.

Что будет при неправильном давлении в шинах

Подкачивая или приспуская шины, водителю важно не спровоцировать такую неприятную вещь как нарушение управляемости машины. Недопустимо, чтобы в колесах одной оси существовала разница в давлении. По сути, и между осями перепад давления не может превышать установленную автопроизводителем цифру. Найти табличку с нужными параметрами можно в проеме двери, с торца двери или на лючке топливного бака.

А если это правило будет нарушено, машина будет управляться совсем иначе. Да еще, к сожалению, чаще всего это проявляется не сразу, а в момент резких, нештатных маневров, то есть тогда, когда водитель именно ожидает от машины четкой и понятной реакции на работу рулем и педалями.

Кратко

Волнение по давлению в колесах в связи с жарой похвально. Но когда мы уже говорим об этом, вспомните, насколько тщательно вы следите за этим параметром в течение всего года? Между тем отклонение от нормы даже в 0,2 атм влияет на поведение машины и долговечность покрышек – а без приборов такое несоответствие невозможно заметить. Поэтому очень рекомендуется иметь в машине компактный манометр, чтобы самостоятельно проверять колеса раз-два в месяц. Облегчает контроль TPMS – система дистанционного контроля давления в шинах, штатная или установленная дополнительно.