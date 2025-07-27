Спека пекельного рівня: Туреччина зафіксувала +50,5°C і перевершила всі рекорди

Спека рекордного масштабу накрила Туреччину. Так, у місті Сілопі зафіксували найвищу температуру в історії Європи - +50,5°C. Цей рекорд перевищив попередні показники і став частиною глобальної хвилі аномальної спеки, що охопила континенти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Турецьку державну метеорологічну службу.

Отож, у п’ятницю, 26 липня 2025 року, Туреччина зафіксувала найвищу температуру в історії спостережень на території Європи - +50,5°C. Це сталося в провінції Ширнак на південному сході країни.

Згідно з даними турецької метеослужби, температура перевищила позначку +40°C у щонайменше 31 провінції країни.

Найгарячішими нині залишаються регіони на південному сході Туреччини - в Мардіні, Сіїрті, Шанлиурфі, Батмані та Газіантепі.

Фахівці зазначають, що поточні температури перевищують сезонну норму на 6–12 градусів.

Попередній температурний рекорд Європи

Зафіксована температура виявилась вищою за попередній рекорд Європи - +48,8°C, який було встановлено у серпні 2021 року на Сицилії в Італії.

Тоді він був офіційно підтверджений Всесвітньою метеорологічною організацією лише у 2024 році.

Ще раніше рекордом вважалась температура +48,0°C, яку зафіксували в Афінах і Елефсині, Греція, у 1977 році.

Оскільки частина Туреччини входить до європейського кліматичного регіону за класифікацією Всесвітньої метеорологічної організації, рекорд у Сілопі зараховується до офіційної європейської температурної статистики.

Глобальне потепління

Ця аномальна хвиля спеки - частина ширшої кліматичної картини: одночасно рекордні температури фіксуються в Азії, США, на Близькому Сході та в інших частинах Європи. За даними європейської програми спостереження за кліматом Copernicus, температура поверхні Середземного моря, зокрема Егейського, перевищує середню за 1992–2020 роки на понад 3°C. Синоптики попереджають, що екстремальна погода може зберігатися і в найближчі тижні.