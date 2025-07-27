ua en ru
Нд, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Спека пекельного рівня: Туреччина зафіксувала +50,5°C і перевершила всі рекорди

Туреччина, Неділя 27 липня 2025 05:49
UA EN RU
Спека пекельного рівня: Туреччина зафіксувала +50,5°C і перевершила всі рекорди Ілюстративне фото: аномальна спека (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Спека рекордного масштабу накрила Туреччину. Так, у місті Сілопі зафіксували найвищу температуру в історії Європи - +50,5°C. Цей рекорд перевищив попередні показники і став частиною глобальної хвилі аномальної спеки, що охопила континенти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Турецьку державну метеорологічну службу.

Отож, у п’ятницю, 26 липня 2025 року, Туреччина зафіксувала найвищу температуру в історії спостережень на території Європи - +50,5°C. Це сталося в провінції Ширнак на південному сході країни.

Згідно з даними турецької метеослужби, температура перевищила позначку +40°C у щонайменше 31 провінції країни.

Найгарячішими нині залишаються регіони на південному сході Туреччини - в Мардіні, Сіїрті, Шанлиурфі, Батмані та Газіантепі.

Фахівці зазначають, що поточні температури перевищують сезонну норму на 6–12 градусів.

Попередній температурний рекорд Європи

Зафіксована температура виявилась вищою за попередній рекорд Європи - +48,8°C, який було встановлено у серпні 2021 року на Сицилії в Італії.

Тоді він був офіційно підтверджений Всесвітньою метеорологічною організацією лише у 2024 році.

Ще раніше рекордом вважалась температура +48,0°C, яку зафіксували в Афінах і Елефсині, Греція, у 1977 році.

Оскільки частина Туреччини входить до європейського кліматичного регіону за класифікацією Всесвітньої метеорологічної організації, рекорд у Сілопі зараховується до офіційної європейської температурної статистики.

Глобальне потепління

Ця аномальна хвиля спеки - частина ширшої кліматичної картини: одночасно рекордні температури фіксуються в Азії, США, на Близькому Сході та в інших частинах Європи. За даними європейської програми спостереження за кліматом Copernicus, температура поверхні Середземного моря, зокрема Егейського, перевищує середню за 1992–2020 роки на понад 3°C. Синоптики попереджають, що екстремальна погода може зберігатися і в найближчі тижні.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про наближення особливо спекотних днів у Києві, коли температура повітря сягатиме рекордних позначок, а спека буде відчутною навіть уночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туреччина Погода Глобальне потепління
Новини
Українські війська просунулися в Сумській області: оновлені карти ISW
Українські війська просунулися в Сумській області: оновлені карти ISW
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті