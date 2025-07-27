ua en ru
Вс, 27 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жара адского уровня: Турция зафиксировала +50,5°C и превзошла все рекорды

Турция, Воскресенье 27 июля 2025 05:49
UA EN RU
Жара адского уровня: Турция зафиксировала +50,5°C и превзошла все рекорды Иллюстративное фото: аномальная жара (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Жара рекордного масштаба накрыла Турцию. Так, в городе Силопи зафиксировали самую высокую температуру в истории Европы - +50,5°C. Этот рекорд превысил предыдущие показатели и стал частью глобальной волны аномальной жары, охватившей континенты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Турецкую государственную метеорологическую службу.

Так, в пятницу, 26 июля 2025 года, Турция зафиксировала самую высокую температуру в истории наблюдений на территории Европы - +50,5°C. Это произошло в провинции Ширнак на юго-востоке страны.

Согласно данным турецкой метеослужбы, температура превысила отметку +40°C по меньшей мере в 31 провинции страны.

Самыми горячими сейчас остаются регионы на юго-востоке Турции - в Мардине, Сиирте, Шанлыурфе, Батмане и Газиантепе.

Специалисты отмечают, что текущие температуры превышают сезонную норму на 6-12 градусов.

Предыдущий температурный рекорд Европы

Зафиксированная температура оказалась выше предыдущего рекорда Европы - +48,8°C, который был установлен в августе 2021 года на Сицилии в Италии.

Тогда он был официально подтвержден Всемирной метеорологической организацией только в 2024 году.

Еще раньше рекордом считалась температура +48,0°C, которую зафиксировали в Афинах и Элефсине, Греция, в 1977 году.

Поскольку часть Турции входит в европейский климатический регион по классификации Всемирной метеорологической организации, рекорд в Силопе засчитывается в официальную европейскую температурную статистику.

Глобальное потепление

Эта аномальная волна жары - часть более широкой климатической картины: одновременно рекордные температуры фиксируются в Азии, США, на Ближнем Востоке и в других частях Европы. По данным европейской программы наблюдения за климатом Copernicus, температура поверхности Средиземного моря, в частности Эгейского, превышает среднюю за 1992-2020 годы более чем на 3°C. Синоптики предупреждают, что экстремальная погода может сохраняться и в ближайшие недели.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о приближении особенно жарких дней в Киеве, когда температура воздуха будет достигать рекордных отметок, а жара будет ощутимой даже ночью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Погода Глобальное потепление
Новости
Украинские войска продвинулись в Сумской области: обновленные карты ISW
Украинские войска продвинулись в Сумской области: обновленные карты ISW
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте