Жара адского уровня: Турция зафиксировала +50,5°C и превзошла все рекорды

Жара рекордного масштаба накрыла Турцию. Так, в городе Силопи зафиксировали самую высокую температуру в истории Европы - +50,5°C. Этот рекорд превысил предыдущие показатели и стал частью глобальной волны аномальной жары, охватившей континенты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Турецкую государственную метеорологическую службу.

Так, в пятницу, 26 июля 2025 года, Турция зафиксировала самую высокую температуру в истории наблюдений на территории Европы - +50,5°C. Это произошло в провинции Ширнак на юго-востоке страны.

Согласно данным турецкой метеослужбы, температура превысила отметку +40°C по меньшей мере в 31 провинции страны.

Самыми горячими сейчас остаются регионы на юго-востоке Турции - в Мардине, Сиирте, Шанлыурфе, Батмане и Газиантепе.

Специалисты отмечают, что текущие температуры превышают сезонную норму на 6-12 градусов.

Предыдущий температурный рекорд Европы

Зафиксированная температура оказалась выше предыдущего рекорда Европы - +48,8°C, который был установлен в августе 2021 года на Сицилии в Италии.

Тогда он был официально подтвержден Всемирной метеорологической организацией только в 2024 году.

Еще раньше рекордом считалась температура +48,0°C, которую зафиксировали в Афинах и Элефсине, Греция, в 1977 году.

Поскольку часть Турции входит в европейский климатический регион по классификации Всемирной метеорологической организации, рекорд в Силопе засчитывается в официальную европейскую температурную статистику.

Глобальное потепление

Эта аномальная волна жары - часть более широкой климатической картины: одновременно рекордные температуры фиксируются в Азии, США, на Ближнем Востоке и в других частях Европы. По данным европейской программы наблюдения за климатом Copernicus, температура поверхности Средиземного моря, в частности Эгейского, превышает среднюю за 1992-2020 годы более чем на 3°C. Синоптики предупреждают, что экстремальная погода может сохраняться и в ближайшие недели.