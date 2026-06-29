Спека охоплює Україну: у яких областях сьогодні температура підніметься до +38

В Україні сьогодні, 29 червня, прогнозується спека - у деяких регіонах очікується до +38 градусів. Водночас дощів не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 29-34°, в більшості районів Правобережжя сильна спека 35-38°; на сході країни 25-30°.
Фото: якою буде погода в Україні 29 червня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 30-34°, у Києві 32-34°.
Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру вже попереджали про африканську спеку, що насувається на Україну, і називали області, де температура може сягнути +40 градусів.