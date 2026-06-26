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До +40 градусів: на Україну суне сильна спека з Африки (дати)

13:13 26.06.2026 Пт
2 хв
В яких областях спека буде найсильнішою?
aimg Валерій Ульяненко
До +40 градусів: на Україну суне сильна спека з Африки (дати) Фото: українців попередили про пекельну спеку (Getty Images)
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З 28 червня до України прийде надзвичайна спека - у деяких областях денна температура повітря досягне +40 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву УкрГМЦ та дописи обласних центрів з гідрометеорології.

"Внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України 28-30 червня очікується сильна спека", - попереджає Укргідрометцентр.

Прогнозується, що у неділю, 28 червня, у західних, Вінницькій та Житомирській областях, а протягом 29-30 червня на Правобережжі країни температура вдень досягне +35… +38 градусів.

"Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення", - йдеться у заяві.

Повітря прожарить до +40

У Волинському обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що денна температура повітря 28 та 29 червня досягне +39 градусів.

У Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології прогнозують ще сильнішу спеку. Зокрема, вдень 29 червня очікується до +40 градусів.

Нагадаємо, сьогодні температура повітря в Україні підвищиться до +34 градусів. На вихідних хвиля спеки, що насувається із Західної Європи, охопить майже всю територію країни - у низці регіонів стовпчики термометрів сягнуть +37 градусів.

Зазначимо, країни Європи уже запроваджує надзвичайні заходи через екстремальну спеку. Синоптики ж порівнюють нинішню погодну ситуацію з однією з наймасштабніших і найтрагічніших хвиль спеки в сучасній історії ЄС.

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