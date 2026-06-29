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Жара охватывает Украину: в каких областях сегодня температура поднимется до +38

07:00 29.06.2026 Пн
1 мин
Ожидаются ли дожди?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 29 июня (Getty Images)

В Украине сегодня, 29 июня, прогнозируется жара - в некоторых регионах ожидается до +38 градусов. В то же время, дождей не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 29-34°, в большинстве районов Правобережья сильная жара 35-38°; на востоке страны 25–30°.

Фото: какой будет погода в Украине 29 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 30-34 °, в Киеве 32-34 °.

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали о надвигающейся на Украину африканскую жару и называли области, где температура может достичь +40 градусов.

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