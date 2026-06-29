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Спека охоплює Україну: у яких областях сьогодні температура підніметься до +38

07:00 29.06.2026 Пн
1 хв
Чи очікуються дощі?
aimg Тетяна Степанова
Спека охоплює Україну: у яких областях сьогодні температура підніметься до +38 Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 29 червня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 29 червня, прогнозується спека - у деяких регіонах очікується до +38 градусів. Водночас дощів не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 29-34°, в більшості районів Правобережжя сильна спека 35-38°; на сході країни 25-30°.

Спека охоплює Україну: у яких областях сьогодні температура підніметься до +38

Фото: якою буде погода в Україні 29 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 30-34°, у Києві 32-34°.

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру вже попереджали про африканську спеку, що насувається на Україну, і називали області, де температура може сягнути +40 градусів.

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