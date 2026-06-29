Спека охоплює Україну: у яких областях сьогодні температура підніметься до +38

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 29 червня (Getty Images)

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В Україні сьогодні, 29 червня, прогнозується спека - у деяких регіонах очікується до +38 градусів. Водночас дощів не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 29-34°, в більшості районів Правобережжя сильна спека 35-38°; на сході країни 25-30°. Фото: якою буде погода в Україні 29 червня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 30-34°, у Києві 32-34°.