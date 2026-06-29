Жара охватывает Украину: в каких областях сегодня температура поднимется до +38
В Украине сегодня, 29 июня, прогнозируется жара - в некоторых регионах ожидается до +38 градусов. В то же время, дождей не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 29-34°, в большинстве районов Правобережья сильная жара 35-38°; на востоке страны 25–30°.
Фото: какой будет погода в Украине 29 июня (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 30-34 °, в Киеве 32-34 °.
Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали о надвигающейся на Украину африканскую жару и называли области, где температура может достичь +40 градусов.