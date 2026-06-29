Жара охватывает Украину: в каких областях сегодня температура поднимется до +38

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 29 июня (Getty Images)

Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В Украине сегодня, 29 июня, прогнозируется жара - в некоторых регионах ожидается до +38 градусов. В то же время, дождей не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 29-34°, в большинстве районов Правобережья сильная жара 35-38°; на востоке страны 25–30°. Фото: какой будет погода в Украине 29 июня (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 30-34 °, в Киеве 32-34 °.