Жара наступает. Где в Киеве можно безопасно отдохнуть возле воды
Официально в этом году пляжный сезон в Киеве не открывали, но специальные службы постоянно мониторят качество воды и безопасность ее для купания. Поэтому киевляне все-таки имеют возможность отдохнуть возле водоемов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.
Безопасные для купания пляжи Киева
Водоемы мониторят еженедельно. По состоянию на 27 июня, для отдыха в Киеве безопасны 10 пляжей и два - в области.
На каких столичных пляжах можно купаться:
- "Предместная слободка";
- "Центральный";
- "Венеция";
- "Радуга";
- "Детский;
- "Золотой";
- "Молодежный";
- "Тельбин";
- "Пуща-Водица" на 5-7 линии;
- "Остров Оболонь".
Безопасные пляжи в области:
- городской пляж "Центральный" в Белой Церкви;
- детский пляж "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района.
Мониторинг водоемов проводят еженедельно (фото: Getty Images)
Правила безопасности на воде
Во время отдыха на воде стоит помнить о базовых правилах безопасности:
- купаться можно только в специально отведенных и оборудованных местах;
- купаться разрешается в безветренную погоду при скорости ветра до 10м/сек, температуре воды - не ниже +18 градусов, воздуха - не ниже +24 градусов;
- заходить в воду следует медленно, чтобы тело смогло постепенно привыкнуть к разнице температур воздуха и воды;
- рекомендуется находиться в воде не дольше 15 минут;
- после купания лучше избегать солнечных ванн и отдохнуть в тени;
- не стоит купаться в одиночку возле крутых, обрывистых берегов или там, где берег густо зарос растительностью;
- перед тем, как прыгать в воду, обязательно проверьте безопасность дна и достаточную глубину водоема;
- нырять следует только в местах с прозрачной водой, ровным дном и достаточной глубиной;
- во время купания избегайте резких движений, не держите мышцы в постоянном напряжении, дышите равномерно, не переутомляйтесь и не участвуйте в больших заплывах без консультации врача и надлежащей подготовки.
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