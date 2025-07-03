Жара наступает. Где в Киеве можно безопасно отдохнуть возле воды

Где в Киеве можно безопасно купаться (фото: Getty Images)

Официально в этом году пляжный сезон в Киеве не открывали, но специальные службы постоянно мониторят качество воды и безопасность ее для купания. Поэтому киевляне все-таки имеют возможность отдохнуть возле водоемов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.