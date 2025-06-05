Спека накриє Україну, але є нюанс: синоптик попередила про зміну погоди

За її прогнозом, максимальна температура повітря сягатиме +25…+30 градусів. Найспекотніше буде на півдні, сході та в центрі країни.

Втім, за словами Діденко, не обійдеться без локальних дощів. Короткочасні грозові опади можливі в західних, північних областях та на Вінниччині.

"У західних областях завтра вітер південних напрямків може досягати сильних значень. Уважно", - застерегла метеоролог.

Погода у Києві

У столиці в п’ятницю, 6 червня, очікується до +28…+29 градусів. За даними синоптика, столиця опиниться на межі атмосферного фронту, тому ймовірні короткочасні грозові дощі.

У подальші дні спека не відступить. Проте вже в понеділок, 9 червня, у північних, західних регіонах і частково в центрі країни температура знизиться до +21…+25 градусів.