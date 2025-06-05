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Спека накриє Україну, але є нюанс: синоптик попередила про зміну погоди

Фото: Погода в Україні та Києві (getty images)
Автор: Ірина Глухова

6 червня, практично по всій Україні очікується дуже тепла погода, місцями - справжня спека. А от у західних областях синоптики прогнозують вітер та дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її прогнозом, максимальна температура повітря сягатиме +25…+30 градусів. Найспекотніше буде на півдні, сході та в центрі країни.

Втім, за словами Діденко, не обійдеться без локальних дощів. Короткочасні грозові опади можливі в західних, північних областях та на Вінниччині.

"У західних областях завтра вітер південних напрямків може досягати сильних значень. Уважно", - застерегла метеоролог.

Погода у Києві

У столиці в п’ятницю, 6 червня, очікується до +28…+29 градусів. За даними синоптика, столиця опиниться на межі атмосферного фронту, тому ймовірні короткочасні грозові дощі.

У подальші дні спека не відступить. Проте вже в понеділок, 9 червня, у північних, західних регіонах і частково в центрі країни температура знизиться до +21…+25 градусів.

Раніше синоптики підбили погодні підсумки третьої декади травня 2025 року та розповіли, які саме садові й городні культури найбільше постраждали від негоди наприкінці весни.

А ще фахівці повідомили, що метеорологічне літо вже розпочалося на території України, втім ще не охопило всі регіони.

Також ми писали, що погода у Львові встановила кілька історичних температурних рекордів.

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