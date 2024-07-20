Спека гірше за зиму: чому акумулятор авто відмовляє влітку

Цього спекотного літа, певно, вже не одна тисяча українських водіїв була здивована несподіваною відмовою акумулятора. Як уникнути цього сюрпризу, на який ми звикли чекати взимку?

Стартерний акумулятор середнього цінового сегменту на справному автомобілі має прослужити не менше 4-5 років. А замість цього він бере і вмирає, скажімо, просто посеред свого третього літа. Чому так і що робити, аби батарея хоча б не підвела без попередження у дорозі далеко від дому?

Чому АКБ страждає влітку

Досвідчені продавці акумуляторів розповідали нам, що чим спекотнішим було літо, тим більшим буває попит на нові АКБ восени. Отже, влітку акумулятор автомобіля не змушений віддавати великий струм (близько 100 – 300 ампер) протягом 3 – 5 секунд, як це буває взимку при холодному запуску двигуна. Але літні загрози для акумулятора мають інший вигляд.

На перший погляд, для АКБ влітку – сезон відпочинку: мотор заводиться з півоберта, скаженого споживання потужності на обігрів крісел та вікон не потрібно, опалювач вимкнено, ночі короткі, відтак і фари систему не навантажують.

Однак, в спеку в акумулятора інший ворог – висока температура. Яка прискорює усі хімічні процеси в батареї, і в першу чергу – негативні. Наприклад, сульфатація пластин, що є головним чинником старіння акумулятора. Проблема у тому, що температура під капотом часто сягає 100 С, а коли машину після поїздки залишили на сонці, в районі радіатора та випускного колектора буває і 120 С. Врешті решт, штатний для машини у русі температурний режим в 60 С теж не несе особливої користі для свинцево-кислотної батареї.

Стартерному автомобільному акумулятору шкідливо довго залишатися у розрядженому стані – тоді і починається сульфатація. А влітку перебування акумулятора у напіврозрядженому стані водій не помічає, бо двигун запускається буквально з півоберта і від батареї не вимагається великої віддачі.

А ще через високу температуру влітку електроліт може википати, і рівень його в банках падає. Відбувається це навіть на автомобілях із справним електрообладнанням.

Нарешті, ще один літній фактор, що скорочує життя АКБ, – саморозряд через пил і бруд на корпусі. В спеку акумулятор більше "газує" через вентиляційні отвори, і кислотні осади створюють на поверхні АКБ струмопровідну плівку, яка спричиняє саморозряд. Через це і клеми батареї можуть інтенсивно окислюватись, порушуючи умови заряду і віддачи току.

Як захищати АКБ в спеку

Щоб не нагрівати ваш акумулятор до критичного рівня, намагайтеся не ставити машину на сонці у спекотні дні, особливо після поїздки;

Щоб знизити саморозряд, обтирайте акумулятор чистим віхтем – випари олив і електроліту не будуть причиною мікропротічок струму;

Щоб не допускати падіння напруги на клемах АКБ, контролюйте їх чистоту: білий чи зелений наліт буде сигналом, що все треба зачистити від окислів.

Коротко

Якщо тривалий термін служби стартерного акумулятора має для вас значення, то слідкувати за ним варто протягом цілого сезону. Надто обтяжливого тут нічого немає – треба періодично, приблизно раз на місяць, показувати його електрику для професійного контролю. Або міряти напругу АКБ самотужки: після нічної стоянки на клемах має бути не менше 12,6–12,7 вольт, при працюючому двигуні – 13,0–14,1 В.