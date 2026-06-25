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Спека з Європи насувається в Україну: синоптик назвала дату

14:26 25.06.2026 Чт
2 хв
Хвиля європейської спеки майже дійшла до нашої країни
aimg Ірина Глухова
Фото: спека з Європи насувається в Україну (Getty Images)

Вже з п'ятниці, 26 червня, в Україні буде гарячіше, а на вихідних спека з заходу Європи накриє майже всю країну - до +37 градусів і вище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

"П'ятниця в Україні вже стане гарячішою", - попередила синоптик.

За її прогнозом, у західних областях протягом дня очікується +28+34 градуси, на півдні - близько +30 градусів, у більшості областей +24+29 градусів.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть у східних областях, а також місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. На більшій частині території України переважатиме суха погода.

Яко буде погода в Україні 26 червня (інфографіка: РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці 26 червня дощі малоймовірні.

Максимальна температура повітря становитиме +26...+27 градусів.

Вихідні - спека посилиться

За прогнозом Наталки Діденко, вже найближчими вихідними спека посилиться та прийде в Україну із Західної Європи.

Найпершими її відчують західні області. Уже в неділю майже по всій країні температура повітря становитиме +32+37 градусів, місцями - ще вище.

Синоптик також нагадала, що раніше сильна спека утримувалася над країнами Західної Європи, де температура перевищувала +40 градусів. За її словами, тепер синоптична ситуація дозволяє прогнозувати прихід цієї повітряної маси й в Україну.

Нагадаємо, Західну Європу накрила екстремальна хвиля спеки з температурними рекордами і людськими жертвами. Найскладніша ситуація - у Франції.

У містечку Піссос на південному заході країни температура піднялася до +44,3°C. Тисячі домогосподарств у регіоні Бретань залишилися без електропостачання. Щонайменше 48 людей загинули під час купання, рятуючись від нестерпної спеки.

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