Жара из Европы надвигается в Украину: синоптик назвала дату

Погода в Украине

"Пятница в Украине уже станет горячей", - предупредила синоптик.

По ее прогнозу, в западных областях в течение дня ожидается +28+34 градуса, на юге - около +30 градусов , в большинстве областей +24+29 градусов.

Кратковременные дожди с грозами пройдут в восточных областях, а также местами в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях.

На большей части территории Украины будет преобладать сухая погода.

Какая будет погода в Украине 26 июня (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице 26 июня дожди маловероятны.

Максимальная температура воздуха будет составлять +26...+27 градусов.

Выходные - жара усилится

По прогнозу Наталки Диденко, уже в ближайшие выходные жара усилится и придет в Украину из Западной Европы.

Первыми ее ощутят западные области. Уже в воскресенье почти по всей стране температура воздуха составит +32+37 градусов, местами еще выше.

Синоптик напомнила, что ранее сильная жара удерживалась над странами Западной Европы, где температура превышала +40 градусов. По ее словам, теперь синоптическая ситуация позволяет прогнозировать приход этой воздушной массы и в Украину.