Спека чи злива? Синоптик пояснила, чого чекати сьогодні в різних регіонах України

За її даними, максимальна температура повітря очікується протягом дня від +25 до +30 градусів. Однак короткочасні грозові дощі пройдуть 6-го червня у західних областях, на півночі та на Вінниччині.

На решті території України переважатиме суха сонячна погода. У західних областях вітер південних напрямків може досягати сильних значень.

Погода у Києві

У Києві температура повітря досягне до +29 градусів.

"Столиця буде на межі атмосферного фронту - є ймовірність короткочасного грозового дощу. Надалі в Україні переважатиме спекотна погода", - пише Діденко.

Синоптик уточнила, що в понеділок, 9-го червня, у північних, західних областях та подекуди в центрі спека послабне. Очікується від +21 до +25 градусів.