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Спека чи злива? Синоптик пояснила, чого чекати сьогодні в різних регіонах України

Ілюстративне фото: синоптик пояснила, чого чекати сьогодні в різних регіонах України (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні майже по всій території буде тепла та сонячна погода. Однак у західних областях можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, максимальна температура повітря очікується протягом дня від +25 до +30 градусів. Однак короткочасні грозові дощі пройдуть 6-го червня у західних областях, на півночі та на Вінниччині.

На решті території України переважатиме суха сонячна погода. У західних областях вітер південних напрямків може досягати сильних значень.

Погода у Києві

У Києві температура повітря досягне до +29 градусів.

"Столиця буде на межі атмосферного фронту - є ймовірність короткочасного грозового дощу. Надалі в Україні переважатиме спекотна погода", - пише Діденко.

Синоптик уточнила, що в понеділок, 9-го червня, у північних, західних областях та подекуди в центрі спека послабне. Очікується від +21 до +25 градусів.

Раніше ми писали про те, яку погоду прогнозували українцям на перший робочий тиждень календарного літа.

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