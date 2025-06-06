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Жара или ливень? Синоптик объяснила, чего ждать сегодня в разных регионах Украины

Иллюстративное фото: синоптик объяснила, чего ждать сегодня в разных регионах Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сегодня почти по всей территории будет теплая и солнечная погода. Однако в западных областях возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По ее данным, максимальная температура воздуха ожидается в течение дня от +25 до +30 градусов. Однако кратковременные грозовые дожди пройдут 6-го июня в западных областях, на севере и в Винницкой области.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода. В западных областях ветер южных направлений может достигать сильных значений.

Погода в Киеве

В Киеве температура воздуха достигнет до +29 градусов.

"Столица будет на границе атмосферного фронта - есть вероятность кратковременного грозового дождя. В дальнейшем в Украине будет преобладать жаркая погода", - пишет Диденко.

Синоптик уточнила, что в понедельник, 9-го июня, в северных, западных областях и местами в центре жара ослабнет. Ожидается от +21 до +25 градусов.

Ранее мы писали о том, какую погоду прогнозировали украинцам на первую рабочую неделю календарного лета.

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