Спека чи дощі? Якою буде погода в Україні у перший тиждень літа

Погода в Україні у перший тиждень літа буде теплою, місцями навіть спекотною. Але синоптики радять приготуватися до дощів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Перший тиждень літа почнеться з дощів у низці регіонів України. Вночі на Волині, у Львівській та Закарпатській областях, вдень 2 червня у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму короткочасні дощі. Можливі місцями грози. На решті території - без опадів.
Температура повітря:
У вівторок, 3 червня, дощі, крім західних та північних областей, накриють також і центральні регіони України. На решті території буде хмарно з проясненнями і сухо.
Температура повітря:
Вже у середу, 4 червня, опади дістануться півдня та сходу України. Проте на півночі буде сухо. За прогнозом синоптиків, у західних, південних та східних областях можливі грози.
Температура повітря:
Після середини тижня дощі почнуть відступати. Опади у четвер, 5 червня, прогнозуються лише на заході. А також у західних областях значно потепліє.
Температура повітря:
Перед вихідними у п'ятницю, 6 червня, жителям північних та західних регіонів України варто очікувати дощів.
Температура повітря:
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що в Україну вже прийшло метеорологічне літо, але не у всі області.
Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.
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