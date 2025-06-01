Спека чи дощі? Якою буде погода в Україні у перший тиждень літа

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що в Україну вже прийшло метеорологічне літо, але не у всі області.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.

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