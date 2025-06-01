Жара или дожди? Какой будет погода в Украине в первую неделю лета

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в Украину уже пришло метеорологическое лето, но не во все области.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.

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