Жара или дожди? Какой будет погода в Украине в первую неделю лета

Погода в Украине в первую неделю лета будет теплой, местами даже жаркой. Но синоптики советуют приготовиться к дождям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Первая неделя лета начнется с дождей в ряде регионов Украины. Ночью на Волыни, во Львовской и Закарпатской областях, днем 2 июня в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и в Крыму кратковременные дожди. Возможны местами грозы, на остальной территории - без осадков.
Температура воздуха:
Во вторник, 3 июня, дожди, кроме западных и северных областей, накроют также и центральные регионы Украины. На остальной территории будет облачно с прояснениями и сухо.
Температура воздуха:
Уже в среду, 4 июня, осадки доберутся до юга и востока Украины. Однако на севере будет сухо. По прогнозу синоптиков, в западных, южных и восточных областях возможны грозы.
Температура воздуха:
После середины недели дожди начнут отступать. Осадки в четверг, 5 июня, прогнозируются только на западе. А также в западных областях значительно потеплеет.
Температура воздуха:
Перед выходными в пятницу, 6 июня, жителям северных и западных регионов Украины стоит ожидать дождей.
Температура воздуха:
Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в Украину уже пришло метеорологическое лето, но не во все области.
Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.
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