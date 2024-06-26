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Спека, але не без "сюрпризів". Синоптик розповіла, де чекати дощі завтра

Україна, Середа 26 червня 2024 12:03
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Спека, але не без "сюрпризів". Синоптик розповіла, де чекати дощі завтра Фото: якою буде погода в Україні 27 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 27 червня, в Україні буде стояти спека. Але все ж є регіони, де можуть "проскочити" дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"До неділі включно в Україні ніяких дощів. Окремий синоптичний ексклюзив завтра - локальні дощі в Карпатах і вдень є ймовірність кількох дощових хмар над Полтавською та Черкаською областями (дивись карту, - ред)", - розповіла вона.

Температура повітря 27 червня очікується в межах +26....+31 градусів, у Харківській області подекуди +24...+27 градусів.

"У Києві в четвер буде сухо, сонячно, з температурою повітря до +28 градусів", - додала синоптик.

Спека, але не без &quot;сюрпризів&quot;. Синоптик розповіла, де чекати дощі завтра

Дощі можуть випасти у двох областях України 27 червня (t.me/PohodaNatalka)

Погода до кінця тижня та у липні в Україні

До кінця тижня, як каже вона, спека "зміцніє", дощів не передбачається.

"Найближчими вихідними висока температура повітря виштовхає багатьох до річок, озер, ставків та кар'єрів - температура води зараз, наприклад, у Дніпрі, біля Києва +22 градусів. У менших закритих водоймах - тепліше", - розповіла Діденко.

Додамо, що нещодавно синоптики дали попередній прогноз погоди у липні 2024 в Україні. Так, середня місячна температура протягом другого місяця літа прогнозується в межах +20...+26 градусів, в Карпатах +16...+18 градусів, що на +1,5....+2 градусів вище за норму.

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