Спека, але не без "сюрпризів". Синоптик розповіла, де чекати дощі завтра

У четвер, 27 червня, в Україні буде стояти спека. Але все ж є регіони, де можуть "проскочити" дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"До неділі включно в Україні ніяких дощів. Окремий синоптичний ексклюзив завтра - локальні дощі в Карпатах і вдень є ймовірність кількох дощових хмар над Полтавською та Черкаською областями (дивись карту, - ред)", - розповіла вона.

Температура повітря 27 червня очікується в межах +26....+31 градусів, у Харківській області подекуди +24...+27 градусів.

"У Києві в четвер буде сухо, сонячно, з температурою повітря до +28 градусів", - додала синоптик.

Дощі можуть випасти у двох областях України 27 червня (t.me/PohodaNatalka)