Спека, але не без "сюрпризів". Синоптик розповіла, де чекати дощі завтра
У четвер, 27 червня, в Україні буде стояти спека. Але все ж є регіони, де можуть "проскочити" дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Диденко.
"До неділі включно в Україні ніяких дощів. Окремий синоптичний ексклюзив завтра - локальні дощі в Карпатах і вдень є ймовірність кількох дощових хмар над Полтавською та Черкаською областями (дивись карту, - ред)", - розповіла вона.
Температура повітря 27 червня очікується в межах +26....+31 градусів, у Харківській області подекуди +24...+27 градусів.
"У Києві в четвер буде сухо, сонячно, з температурою повітря до +28 градусів", - додала синоптик.
Дощі можуть випасти у двох областях України 27 червня (t.me/PohodaNatalka)
Погода до кінця тижня та у липні в Україні
До кінця тижня, як каже вона, спека "зміцніє", дощів не передбачається.
"Найближчими вихідними висока температура повітря виштовхає багатьох до річок, озер, ставків та кар'єрів - температура води зараз, наприклад, у Дніпрі, біля Києва +22 градусів. У менших закритих водоймах - тепліше", - розповіла Діденко.
Додамо, що нещодавно синоптики дали попередній прогноз погоди у липні 2024 в Україні. Так, середня місячна температура протягом другого місяця літа прогнозується в межах +20...+26 градусів, в Карпатах +16...+18 градусів, що на +1,5....+2 градусів вище за норму.
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