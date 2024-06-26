Жара, но не без "сюрпризов". Синоптик рассказала, где ожидается дождь завтра

Фото: какой будет погода в Украине 27 июня (Getty Images)

В четверг, 27 июня, на Украине будет стоять жара. Но все же есть регионы, где могут "проскочить" дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"До воскресенья включительно в Украине никаких дождей. Отдельный синоптический эксклюзив завтра - локальные дожди в Карпатах и днем ​​есть вероятность нескольких дождевых облаков над Полтавской и Черкасской областями (смотрите карту, - ред)", - рассказала она. Температура воздуха 27 июня ожидается в пределах +26...+31 градусов, в Харьковской области кое-где +24...+27 градусов. "В Киеве в четверг будет сухо, солнечно, с температурой воздуха до +28 градусов", – добавила синоптик. Дожди могут выпасть в двух областях Украины 27 июня (t.me/PohodaNatalka)