Жара, но не без "сюрпризов". Синоптик рассказала, где ожидается дождь завтра
В четверг, 27 июня, на Украине будет стоять жара. Но все же есть регионы, где могут "проскочить" дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram синоптика Наталки Диденко.
"До воскресенья включительно в Украине никаких дождей. Отдельный синоптический эксклюзив завтра - локальные дожди в Карпатах и днем есть вероятность нескольких дождевых облаков над Полтавской и Черкасской областями (смотрите карту, - ред)", - рассказала она.
Температура воздуха 27 июня ожидается в пределах +26...+31 градусов, в Харьковской области кое-где +24...+27 градусов.
"В Киеве в четверг будет сухо, солнечно, с температурой воздуха до +28 градусов", – добавила синоптик.
Дожди могут выпасть в двух областях Украины 27 июня (t.me/PohodaNatalka)
Погода до конца недели и в июле в Украине
До конца недели, как говорит она, жара "окрепнет", дождей не предвидится.
"В ближайшие выходные высокая температура воздуха выталкивает многих к рекам, озерам, прудам и карьерам - температура воды сейчас, например, в Днепре, возле Киева +22 градусов. В меньших закрытых водоемах - теплее", - рассказала Диденко.
Добавим, что недавно синоптики дали предварительный прогноз погоды в июле 2024 в Украине. Так, средняя месячная температура в течение второго месяца лета прогнозируется в пределах +20...+26 градусов, в Карпатах +16...+18 градусов, что на +1,5....+2 градусов выше нормы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.