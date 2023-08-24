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Спека, але місцями дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Четвер 24 серпня 2023 07:00
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Спека, але місцями дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода в Україні на День Незалежності буде спекотною. Проте в деяких областях очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні прогнозують мінливу хмарність.

В четвер переважно без опадів, тільки вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень на крайньому півдні країни, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза.

Вночі та вранці у Карпатському регіоні місцями туман.

Температура вночі очікується на рівні 11-16°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 17-22°, вдень 26-31°.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Спека, але місцями дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

В столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°; по області вночі 11-16°, вдень 23-28°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Спека, але місцями дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Коли в Україну прийде похолодання?

За прогнозами синоптиків, суха та спекотна погода, скоріше за все, утримається в Україні до кінця літа. Дощі можливі лише в Карпатах, а також північних та північно-східних областях.

Водночас похолодання можна очікувати лише на початку осені.

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