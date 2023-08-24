Жара, но местами дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине на День Независимости будет жаркой. Однако в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Украине сегодня прогнозируют переменную облачность.

В четверг преимущественно без осадков, только ночью yf Закарпатье и в Карпатах, днем на крайнем юге страны, местами небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ночью и утром в Карпатском регионе местами туман.

Температура ночью ожидается на уровне 11-16°, днем 23-28°; в южной части ночью 17-22°, днем 26-31°.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°; по области ночью 11-16°, днем 23-28°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Когда в Украину придет похолодание?

По прогнозам синоптиков, сухая и жаркая погода, скорее всего, удержится в Украине до конца лета. Дожди возможны только в Карпатах, а также в северных и северо-восточных областях.

В то же время, похолодание можно ожидать только в начале осени.

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