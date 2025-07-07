Спека, але з дощами: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень. За прогнозом Укргідрометцентру, цього тижня в Україні буде спекотна погода, але також очікують дощі з грозами.

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