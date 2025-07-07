Спека, але з дощами: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 7 липня, буде спекотною. Проте низку регіонів накриють дощі та навіть грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Частина країни накриють дощі. Опади очікуються на заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях, місцями гроза.
Вітер південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
За прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть вдень у столиці України +32 +34 градуси, а вночі близько +20.
Раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень. За прогнозом Укргідрометцентру, цього тижня в Україні буде спекотна погода, але також очікують дощі з грозами.
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