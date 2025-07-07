Жара, но с дождями: прогноз погоды в Украине на сегодня

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю. По прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине будет жаркая погода, но также ожидают дожди с грозами.

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