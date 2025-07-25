Спека до +40 та зливи: синоптик показала карту погоди в Україні на вихідних

На вихідних, 26 та 27 липня, в Україні збережеться спекотна погода. У деяких регіонах літне тепло розбавлять грозові дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її прогнозом, у більшості областей у суботу та неділю температура повітря коливатиметься від +26 до +33 градусів. А от на півдні очікується справжня спека – від +33 до +39 градусів, місцями можливе підвищення до +40 градусів.
У неділю, 28 липня, в західних областях температура знизиться до +22+27 градусів. Синоптики також прогнозують дощі: у суботу - з грозами на заході, півночі та подекуди на Харківщині, а в неділю - у західних регіонах, а також на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Одещині та Миколаївщині.
У центральних, східних та південних областях переважатиме суха погода.
У столиці, 26 липня, можливий короткочасний дощ із грозою.
27 липня, за даними синоптика, буде без істотних опадів. Температура повітря в столиці становитиме комфортні +27+28 градусів.
У разі погіршення погодних умов мешканцям радять триматися якомога далі від рекламних щитів, електроопор, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Також варто щільно зачинити вікна в оселі, а з відкритих балконів і лоджій прибрати всі речі, які можуть зірватися та випасти назовні.
Під час сильної спеки рекомендується залишатися в затінених або прохолодних місцях, уникати фізичних навантажень у денні години, пити достатньо води, носити легкий одяг світлих тонів і головні убори, а також уникати тривалого перебування під прямим сонцем.
Нагадаємо, минулими вихідними столицю накрила потужна злива - внаслідок цього затопило вулиці, а також місцеві канали писали про зупинку громадського транспорту.
Також Укргідрометцентр вже дав прогноз на останній місяць літа.
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