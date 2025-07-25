Спека до +40 та зливи: синоптик показала карту погоди в Україні на вихідних

Як діяти у негоду

У разі погіршення погодних умов мешканцям радять триматися якомога далі від рекламних щитів, електроопор, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також варто щільно зачинити вікна в оселі, а з відкритих балконів і лоджій прибрати всі речі, які можуть зірватися та випасти назовні.

Як діяти при сильній спеці

Під час сильної спеки рекомендується залишатися в затінених або прохолодних місцях, уникати фізичних навантажень у денні години, пити достатньо води, носити легкий одяг світлих тонів і головні убори, а також уникати тривалого перебування під прямим сонцем.

Нагадаємо, минулими вихідними столицю накрила потужна злива - внаслідок цього затопило вулиці, а також місцеві канали писали про зупинку громадського транспорту.

Також Укргідрометцентр вже дав прогноз на останній місяць літа.

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